"Минулого сезону ми вилетіли від Олімпіакоса, хоча виграли першу гру. Багато гравців відтоді не залишилось, тому я добре пам’ятаю той матч і буду пам’ятати ще довго. Однозначно, завдання ще не завершено, сподіваюся, ніхто не думає, що все скінчено. Потрібно думати, що рахунок 0:0, і виграти гру так, як ми вміємо, не думати про перевагу.

"Покажемо Динамо": тренер Маккабі Т-А залякує Ярмоленка і Ко перед вирішальною дуеллю за Лігу Європи

У роздягальні клубу змінилося багато чого, є нова динаміка, молоді та талановиті хлопці, усі беруть на себе більше, особливо після того, як пішли лідери. Сподіваюся, все буде добре, і вірю в команду.

Всі говорили, що ми мали забити більше, але з іншого боку, ми провели хороший матч. Тепер ми зосереджені на наступній грі", – сказав Давіда на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь Динамо – Маккабі Т-А відбудеться у четвер, 28 серпня, в польському Любліні. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Перша гра завершилась перемогою ізраїльтян з рахунком 3:1.

