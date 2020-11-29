"Краще запитайте Френка, бояться вони нас чи ні. Не думаю, що страх – правильне слово у таких матчах. Ми точно нікого не боїмося. Ми поважаємо їхні можливості, гадаю, що вони поважають наші.

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Чесно кажучи, я не думаю, що вони вірять у матч проти легкого суперника. Я хотів би, щоб вони почувались так, але це навряд. Лемпард – людина з великим досвідом у футболі. Вони знають, що ми непроста команда, яка здатна приїхати і перемогти", – наводить слова Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, матч Челсі – Тоттенхем відбудеться сьогодні о 18:30 за київським часом.

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