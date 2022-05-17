"Важко судити, однозначно, на рівень впаде. В останній рік ми тільки почали набирати обертів, з'явилися амбітні команди (Металіст, Чорноморець, Кривбас, Полісся), пішло гарне фінансове підживлення. Конкуренція була б на найвищому рівні. Сподіваюся, що всі ці клуби збережуться і продовжуватимуть розвиватися.

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Звичайно, рівень чемпіонату може просісти, але, дай боже, незабаром виграємо війну і потихеньку країна почне відбудовуватись і футбол повернеться до України. Упевнений, що будуватимуться нові стадіони і в Україну приходитимуть інвестори. Згодом рівень чемпіонату та глядацький інтерес піднімуться. Дивлюсь у майбутнє з великою надією", – сказав Вірт у коментарі FanDay.

Нагадаємо, українці вже 82-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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