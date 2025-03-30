"Як і Леганес, ми теж можемо скаржитися, тому що за голу на рахунок 1:2 був фол на Браїмі. Я не бачив епізод із Беллінгемом. Суддя ухвалив свої рішення, ось і все.

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Мбаппе грає дуже добре і робить різницю. Саме цього ми від нього і хочемо. Учора він спробував свої сили у виконанні штрафних ударів і був дуже ефективний. Ми довірилися йому.

У першому таймі, коли ми повели в рахунку після пенальті, нам не вистачало збалансованості, тому що команда неправильно обирала позиції, але в другому таймі ми діяли добре й переломили хід гри.

Я не можу згадати гру, в якій у нас би не було б проблем. Легких матчів не буває, і ми це прекрасно розуміємо. Це не проблема.

Шанси Атлетіко на чемпіонство? Вони боротимуться до кінця. Це дуже серйозна команда і вона не звикла здаватися.

Арда Гюлер добре грав. Він показав свою якість. Він врівноважений, як нападники, які у нас є, але у нього дуже гарне володіння м'ячем", – цитує Анчелотті Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Леганес після матчу поскаржився на рівень суддівства. Зокрема клуб вважає, що не було підстав призначати пенальті та штрафний, з якого Мбаппе забив переможний гол.

"Ми повинні перемагати без допомоги": Лунін прокоментував скандальне суддівство у матчі Реала