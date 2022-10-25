"Ми так чемпіонат до 2026 року не закінчимо": Циганик обурений позицією Шахтаря у питанні перенесення матчів
Колишній ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик підозрює Шахтар у навмисних маніпуляціях з датами матчів УПЛ.
"Мені закидали, що я надто багато говорив про перенесення поєдинку Шахтар – Львів. Тепер і Минай погодився перенести матч з Шахтарем. Ви ж зрозумійте, ми так чемпіонат до 2026 року не закінчимо, якщо будемо стільки переносити.
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Мене ця ситуація трохи здивувала. Тобто поєдинок з Динамо нема куди переносити, а от з Минаєм ми знову просимо переносу? Якшо так, то так. Чесно кажучи, не хочу більше на цьому наголошувати. Якщо всім однаково, то хай буде так", – сказав Циганик у ефірі Циганик LIVE.
Нагадаємо, Шахтар категорично відмовився змінювати час та місце проведення матчу 7 туру проти Динамо, який "гірники" виграли з рахунком 3:1.
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