"Ми судимо за результатом", – Буяльський підбив підсумки виступу Динамо у Лізі чемпіонів
06:30 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський залишився незадоволеним кампанією киян у ЛЧ.
"Була складна група. Трохи не пощастило з Бенфікою вдома та на виїзді, оскільки, якби ми там забили м'яч, не знаю, як усе склалося б. Плюс із Барселоною вдома могли зіграти краще.
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Як кажуть, гра забувається, а результат залишається. Ми судимо за результатом, а ним ми незадоволені", – цитує Буяльського сайт киян.
Нагадаємо, підопічні Луческу змагались у групі з Баварією, Бенфікою та Барселоною. Динамо з одним заліковим балом фінішувало останнім.
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