"Була складна група. Трохи не пощастило з Бенфікою вдома та на виїзді, оскільки, якби ми там забили м'яч, не знаю, як усе склалося б. Плюс із Барселоною вдома могли зіграти краще.

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Як кажуть, гра забувається, а результат залишається. Ми судимо за результатом, а ним ми незадоволені", – цитує Буяльського сайт киян.

Нагадаємо, підопічні Луческу змагались у групі з Баварією, Бенфікою та Барселоною. Динамо з одним заліковим балом фінішувало останнім.

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