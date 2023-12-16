"Ми втратили два очки через свої рішення. Провели гарну гру, всі деталі були хороші.

Драматичний камбек Крістал Пелас з 0:2 в матчі з Манчестер Сіті – відео голів та огляд гри

Ми не допускали моментів біля своїх воріт, добре захищалися, грали терпляче, бо мали 10 гравців за лінією м'яча, а протистояти цьому непросто. Ми створювали більше, але не змогли виграти матчі. Так було проти Тоттенхема, проти Ліверпуля.

Це дуже прикро, але ми повинні подивитися на себе, подивитися на наші індивідуальні рішення, а потім подивитися на нас як на команду. Ми не можемо звинувачувати когось іншого. Ми можемо звинувачувати лише самих себе", – цитує наставника "містян" Manchester Evening.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті мав перевагу над Крістал Пелас у два м'ячі, але у доданий час супернику вдалося здобути нічию. Матч закінчився з рахунком 2:2.

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