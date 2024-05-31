"Максимальна впевненість у команді, ентузіазм і бажання. Максимальна повага до наших суперників, але ми йдемо на це змагання, яке є особливим для нас.

Борусія Д – Реал: де дивитись фінал Ліги чемпіонів

Шостий титул? Кілька років тому було важко про це думати, а зараз ми лише за крок від цього. Бути частиною такої маленької групи гравців з шістьма титулами Ліги чемпіонів – це захоплююче, і це було б величезною радістю, але нумо думати про гру, про колектив.

Можливо, це спокійний тиждень для людей, але не для нас. Тому що нам належить грати фінал, і ми, звичайно, нервуємо, як ніколи, хоча ми впевнені в собі. Це особливий тиждень, і це робить його непростим.

Що ж, краще почати вигравати! Хоча це може здатися не таким, ми теж страждаємо на полі. Наш розум полягає в тому, щоб грати в хорошу гру, не дивлячись на результати; знаючи, що нам доведеться змагатися з дуже сильним суперником.

Вихід у старті? Це щось особливе, хвилююче, захоплююче. Найкраще, що може трапитися з футболістом, а тим більше з гравцем Реала. Через те, що це змагання означає для клубу і для вихованця клубу. Я дуже, дуже чекаю на матч.

Чи ми лякаємо суперників? Всі так думають, і цифри говорять про це. Ми відчуваємо гімн Ліги чемпіонів як щось дуже дружнє, тому що він завжди проходив для нас добре, але це також і величезна відповідальність", – цитує Начо AS.

Нагадаємо, що фінал між Реалом та Борусією Д запланований на 1 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Варто зауважити, Начо вигравав Лігу чемпіонів з мадридцями шість разів.

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