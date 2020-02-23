"Ми страждаєм через тебе", – Ейбар поскаржився на геній Мессі

Прес-служба Ейбара спробувала вмістити усі емоції після гри з Барселоною (0:5) у три рядки.

"Ми страждаємо через тебе. Ми намагаємося впоратися з тобою. Але в підсумку нам не залишається нічого, окрім як тільки аплодувати стоячи", – вказано у повідомленні Ейбара в Instagram.

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На фото представники Ейбара помістили Ліонеля Мессі, який в рамках 25-го туру Ла Ліги відвантажив їм 4 м'ячі.

Після поразки від Барселони "зброярі" розташувались на 16-му місці Прімери. Барселона лідирує випереджаючи Реал на два очки.

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