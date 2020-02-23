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"Ми страждаєм через тебе", – Ейбар поскаржився на геній Мессі

11:26 1157 Читать на русском
"Ми страждаєм через тебе", – Ейбар поскаржився на геній Мессі
Ліонель Мессі / Фото AFA

Прес-служба Ейбара спробувала вмістити усі емоції після гри з Барселоною (0:5) у три рядки.

14’ Ліонель Мессі
38’ Ліонель Мессі
40’ Ліонель Мессі
88’ Ліонель Мессі
89’ Артур
 
14’ Ліонель Мессі
38’ Ліонель Мессі
40’ Ліонель Мессі
88’ Ліонель Мессі
89’ Артур

"Ми страждаємо через тебе. Ми намагаємося впоратися з тобою. Але в підсумку нам не залишається нічого, окрім як тільки аплодувати стоячи", – вказано у повідомленні Ейбара в Instagram.

Покер геніального Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Ейбар – 5:0

На фото представники Ейбара помістили Ліонеля Мессі, який в рамках 25-го туру Ла Ліги відвантажив їм 4 м'ячі.

Після поразки від Барселони "зброярі" розташувались на 16-му місці Прімери. Барселона лідирує випереджаючи Реал на два очки.

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Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Ейбар Ейбар Барселона - Ейбар
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