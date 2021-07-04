"Знали, що буде складний матч. До цього готувалися. Можливо, десь нестача концентрації на перших хвилинах вплинула. Нам забили на початку першого і другого таймів. Це дало знати про себе. Англія – ​​хороша команда. Вважаю, добре провели турнір. Звичайно, могли більше витиснути з цього турніру, але пишаюся своєю командою.

Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

Там не тільки Кейн. Всі атакувальні гравці дуже сильні. Кожен знає, хто як грає. На полі набагато складніше, ніж на теорії. Можна вивчити суперника, але на полі все складніше. Хороші гравці. Вважаю, ми добре провели гру, хоч і пропустили стільки. Але ми старалися. Вони вигравали у нас верхові м'ячі. Через це пропустили три голи. Будемо над цим працювати. Кожен зробить висновки. Будемо рости.

Чим запам'ятається Євро? Звичайно, підтримкою. У нас дуже хороші вболівальники. На цьому турнірі у нас було все – від поганої гри до гарної, від поразок до перемог. Нас це емоційно підняло, вважаю. Ми відчули цей рівень і будемо готуватися до інших етапів життя", – резюмував Забарний в ефірі ТК Футбол 1.

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