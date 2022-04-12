"Ми стали свідками страждань наших колег з київського Динамо через російське вторгнення. Ця трагічна ситуація завдала шкоди всьому людству. Світові лідери повинні зіграти свою роль, яка, як ми всі сподіваємося, буде базуватися на дипломатії та мирних переговорах якомога швидше.

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Тим часом, спорт відіграє свою роль у святкуванні миру, життя та поваги між культурами. Це також можливість для роздумів, щоб усі ми відчули, що спорт може сприяти розвитку добрих і здорових відносин між країнами", – зазначив Каллаї у своєму Instagram.

Нагадаємо, Динамо U-19 вилетіло з Юнацької ліги УЄФА від Спортінга, поступившись португальцям з рахунком 2:1.

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