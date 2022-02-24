"Мені стає сумно, коли спостерігаю за Мессі на полі. Ми всі хочемо, щоб він досягнув успіху, взяв нас за руку і розповів історію, як він робив це у Барселоні.

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Я не хочу порівнювати Мессі та Мбаппе. Але останні кілька місяців ми стали свідками смерті одного короля і становлення іншого.

Знаю, що у цього хлопця непомірно велике его, але в якийсь момент йому треба зрозуміти, що поки він не в порядку, особливо психологічно, то не зможе знову стати Мессі часів Барси.

Я сподіваюся, що до кінця сезону ми побачимо великого Мессі у справі, але згодом це стане неможливим", – цитує Петі Paris Fans.

У нинішньому сезоні Мессі провів 22 матчі, в яких відзначився 7-ма голами та 9-ма асистами.

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