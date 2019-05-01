"Ми ще живі", – Почеттіно вірить у можливість проходу Аякса в Лізі чемпіонів

Головний тренер лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку від амстердамського Аякса (0:1) в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

"Вважаю, що перший тайм ми почали погано. Аякс був енергійнішим за нас, і я вважаю, що нестача активних дій і призвела до проблем. Поступово ми освоїлись, заграли краще. Але взагалі-то ми планували діяти так від початку.

Тоттенхем – Аякс – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми ще живі, рахунок наразі лише 0:1, і потрібно вірити в себе. Спробуємо виграти в Нідерландах. У другому таймі ми диктували Аяксу свої умови, хоча моментів створили мало. Якщо проаналізувати епізод із голом, ми діяли недбало, наш підхід до справи не був правильним. Але я беру на себе всю відповідальність, оскільки є тренером цієї команди", – заявив Почеттіно в ефірі BT Sport.

Нагадаємо, що Тоттенхем мінімально поступився Аяксу в першому матчі 1/2 фіналу ЛЧ. Єдиний гол забив Донні ван де Беек.

Аякс на виїзді здобув мінімальну перемогу над Тоттенхемом у першому півфіналі Ліги чемпіонів