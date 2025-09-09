– Розумію, що вболівальники сьогодні очікували від нас іншого. Навіть якби ми виграли – 1:0, усе одно казали б, що цього мало. Але ви бачили, у нас дуже багато травмованих. Навіть сьогодні я не міг залучити Гуцуляка, який за день до матчу зазнав ушкодження. Тому важко. На цьому рівні справді важко грати.

Азербайджан – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу відбору ЧС-2026

У нас триває війна, потрібно підтримувати один одного, підтримувати свою збірну. Так, мене можуть критикувати й критикують після кожної гри. Навіть після перемоги над Бельгією говорили: "А чому ви так погано зіграли перший тайм?". Це завжди так, на жаль. Тому хочу звернутися до вболівальників: ми зараз усі підтримуємо наші ЗСУ, але збірна – це теж Україна. Тут грають українці. Тут усі працюють на максимумі – і я, і гравці. Хотів би, щоб уболівальники підтримали хлопців. Ми ще нічого не програли, попереду багато ігор.

Так, у нас уже не залишилося права на помилку. Але я впевнений, що футболісти це розуміють. Тому я прошу вболівальників: так, ми заслужили цю критику, ми її приймаємо, але зараз нам усім потрібно триматися разом. Ми ще нікуди не вилетіли.

– Прокоментуйте моменти з пенальті: у першому таймі, який спершу було призначено у ворота Азербайджану, але потім скасовано через VAR. І у другому – вже у ворота збірної України?

– Перший пенальті я не дивився, тому не коментую. У другому випадку м’яч влучив у руку, але Зінченко не грав навмисно, не грав рукою. Як на мене, там взагалі нічого не було. Я не знаю, що там побачили. Але зараз є VAR.

Перед грою завжди наголошую: потрібно бути обережними у власному штрафному майданчику і, навпаки, більше агресії проявляти в чужому. На жаль, ми не дотрималися цих принципів, – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

