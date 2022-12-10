"Ми зустрічалися із чудовою португальською командою. Ми націлюємося на максимальний результат. Наш капітан зазнав травми, але у нас б'ється кожен футболіст.

"Ми не впоралися": Сантуш знайшов причину поразки від Марокко і натякнув на своє майбутнє у збірній Португалії

Перед грою я сказав гравцям, що ми маємо написати історію Африки. І ми це зробили. Ми пройшли далі, відштовхуючись від своїх сильних сторін. Всі запитували, коли ж ми подолаємо цей етап, і ось нам це вдалося. Але ми ще не закінчили. Португалія створила нам набагато більше проблем, аніж Іспанія. Це дуже технічна команда.

Я не розумію, як люди можуть критикувати нас. Ми граємо так, як можемо, використовуємо ту зброю, яка у нас є", – цитує Реграгі RMC Sport.

Нагадаємо, Марокко після Іспанії вибило й Португалію і у півфіналі ЧС-2022 зіграє з переможцем пари Англія – Франція.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022