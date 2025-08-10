"Гру самі для себе ускладнили, тому що таку велику кількість гольових моментів треба забивати, потрібно спокійніше завершувати гру. На жаль, це футбол, і він тим цікавий, що в будь-який момент гра може повністю змінитися.

До 70-ї хвилини ми мали повну перевагу, і дуже добре, що це була не лише територіальна перевага, а й велика кількість створених моментів. Тішить, що моменти були.

Як я вже казав після попередньої гри, ми ще не на 100% функціонально готові так, як хотіли б бачити команду. І, швидше за все, психологія зіграла свою роль, бо команда довго не вигравала, рахунок був 1:0, і хлопці десь підсвідомо почали грати на утримання результату.

Тиск результату є в кожному матчі, не думаю, що був якийсь особливий матч. У нас є повна довіра від керівництва, ми працюємо, розуміємо, що потрібно щось змінити всередині команди, у тренувальному процесі.

Звичайно, це не станеться за один день, але ще раз кажу: я задоволений тим, як команда працює. Звичайно, будуть моменти, коли все йтиме не гладко, але на сьогодні ті півтора місяця роботи в команді – я вважаю, що це досить якісні півтора місяця", – сказав Пономарьов у ефірі УПЛ ТБ.

До слова, ця перемога стала дебютною для Віталія Пономарьова як головного тренера ЛНЗ. Влітку він приєднався до черкаської команди з львівського Руха.

