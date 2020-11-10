Екс-захисник збірної України Григорій Ярмаш впевнений, що "синьо-жовті" у матчах з Німеччиною та Швейцарією продемонструють свої найкращі якості.

"Чи може збірна України в останніх двох матчах боротися за щось більше, ніж право залишитися у вищому дивізіоні Ліги націй? Упевнений, що може.

Захисник збірної Польщі залякує Україну перед товариським матчем

Просто ми себе трохи недооцінюємо. З приходом Андрія Шевченка на посаду головного тренера національної команди, наша збірна навчилася грати різноманітно, що робить її конкурентоспроможною. Тому я вірю, що в матчах з Німеччиною та Швейцарією ми не будемо хлопчиками для биття", – сказав Ярмаш у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, завтра, 11 листопада, "синьо-жовті" у Хожуві проведуть товариський поєдинок проти збірної Польщі. Початок матчу – о 21:45. Ще два поєдинки команда Андрія Шевченка проведе в рамках Ліги націй: 14-го числа в Лейпцигу з Німеччиною, а 17-го в Люцерні зі Швейцарією.

Україна пережила шторм – новий лідер і ще 9 переможців унікального циклу врятували та зробили заявку на Євро