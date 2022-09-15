"Настрій у хлопців вже кращий, адже ми здобули перемогу над Львовом у чемпіонаті. Вона дуже важлива для нашого психологічного та емоційного стану. Потрібно перемагати далі, здобувати очки та підійматися у турнірній таблиці і чемпіонату, і Ліги Європи.

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АЕК – хороша команда, у ній грають досвідчені футболісти, багатьом понад 30 років. Ми ж будемо брати молодістю, азартом і, думаю, переможемо.

У суперника є хороші виконавці, буде непроста гра, але ми постараємося перемогти. Звичайно, нам дуже потрібна підтримка у цей важкий період для нашої країни, потрібно об’єднуватися, гуртуватися та здобувати перемоги усім разом.

У нас дуже хороший колектив. Ми розуміємо, що є проблема, яку потрібно вирішувати, та обговорюємо це. У нас було п’ять поразок поспіль, ми збиралися, розмовляли про це. Після розмови справи мають покращитися. Це лише початок сезону – краще зазнати цих поразок на початку, ніж наприкінці", – цитує Дубінчака офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок проти АЕКа відбудеться сьогодні, 15 вересня. Початок зустрічі о 22:00. У першому турі Динамо поступилось Фенербахче (1:2) і наразі посідає у турнірній таблиці групи В третю сходинку.

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