"Після першого матчу з Ворсклою ми багато що проаналізували, детально розібрали всі помилки минулих матчів і постараємося все це врахувати у грі-відповідді.

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Перший матч показав нам багато нюансів від Ворскли, на які ми не очікували, але зараз можу сказати, що ми добре вивчили суперника. Якщо ми хочемо домінувати на полі, потрібно вміти контролювати м'яч.

Наші вболівальники завжди надають великої сили, і у нас вистачить сил, щоб виграти з ними цей бій на своєму полі", – цитує Демченка прес-служба Діли.

Нагадаємо, матч-відповідь між Ділою та Ворсклою відбудеться сьогодні, 3 серпня, о 20:00. Перша зустріч завершилась перемогою українців з рахунком 2:1.

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