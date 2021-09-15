"Ми створили цілу низку моментів, але нам не пощастило з реалізацією. Якби гол Динамо не скасували, то результат був би несправедливим після всього, що ми зробили за ці 90 хвилин.

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Ми повинні проаналізувати гру, подивитися, що ми зробили добре, а що погано, і виправити свої помилки. Ми приїхали, щоб перемогти, але на жаль, нам не вдалося це зробити. Ми розчаровані, але нічого вже не поробиш. У нас класна команда, і ми повинні пройти груповий етап", – цитує Лазаро офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Бенфіка у Києві розписала безгольову нічию з Динамо. Португальці навіть пропустили у доданий час від Миколи Шапаренка, але арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

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