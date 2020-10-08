"У першу чергу радий, що клуб мені довірив. Дякую президентові Динамо Ігорю Суркісу – намагатимусь виправдати всі сподівання.

Динамо уклало новий контракт з Супрягою

В Динамо завжди була хороша молодь і це підтверджується у кожному матчі. Ми ростемо. І будемо робити все можливе, щоб допомагати команді.

Мій контракт розрахований ще на 5 років, так що я дуже радий. Я мріяв грати за "біло-синіх" і буду віддавати всі свої сили за клуб.

Що дають мені забиті голи? Я просто намагаюся виконувати свою роботу і допомагати команді вигравати у кожному матчі", – цитує Супрягу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, сьогодні 20-річний лідер атак киян пролонгував угоду з "біло-синіми" ще на 5 років.

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