"Ми робимо це раз на день": дружина зірки Реала зробила пікантну заяву – раніше їй погрожували через погану форму гравця

Сара Саламо – дружина півзахисника мадридського Реала Іско – привідкрила завісу стосунків зі своїм чоловіком.

28-річна актриса стала гостею іспанського телешоу La Resistencia, в ефірі якого зробила кілька пікантних заяв.

"Ми з чоловіком не хотіли приходити на шоу до того моменту, поки не зможемо сказати, що робимо це раз на день. Потім вийшла моя книга – було багато роботи, чимало часу та уваги забирали діти. Але можу сказати, що ми дуже конкурентноздатні", – цитує дружину гравця Marca.

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Зауважимо, раніше Іско неодноразово дорікали саме через його кохану. Іспанець надто захопився відвідинами різноманітних світських заходів, через що знизив вимоги до себе та втратив форму. Востаннє півзахисник вважався беззаперечно основним гравцем мадридців ще при Карло Анчелотті, який покинув Мадрид ще у 2015 році. Перепадало й самій Саламо – дівчина отримувала численні повідомлення від вболівальників Реала з погрозами розправи. На думку фанатів, саме вона була головною винуватицею поганої форми футболіста. У 2018 році Сара змушена була звертатися з цього приводу до правоохоронних органів.

До слова, у 2019-му році у подружжя народився хлопчик, якого назвали Тео. Також у 28-річного хавбека є ще один син від попередніх стосунків. Окрім дітей, пара приділяє увагу ще й своїм собакам – їх одразу п'ятеро, а останнього Іско з дружиною взяли з притулку кілька тижнів тому.

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