"Ми ридаємо, дивлячись у турнірну таблицю", – Анчелотті прокоментував невтішні результати Наполі

Головний тренер італійського Наполі поділився враженнями від поразки своєї команди від Кальярі (0:1) у матчі 5-го туру Серії А.

"Ми дуже розчаровані результатом, хоча й зіграли дуже непогано. Ми майже не дозволяли Кальярі проводити контратаки. Зрештою, наша команда була захоплена зненацька, коли зупинилася, аби оскаржити порушення на Фернандо Льоренте.

Наполі створював моменти, змушував голкіпера суперника здійснювати сейви, двічі влучив у штангу. Вважаю, це була гідна гра. Кальярі повністю зосередився на обороні і закрив усі зони.

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Парадоксально, що Каліду Кулібалі був вилучений за якісь слова на адресу арбітра. Окрім того, наші гравці отримали низку жовтих карток. Хоча, якщо на полі і була команда, яка грала жорстко, то це Кальярі.

Я не хочу, аби ця спільна робота нівелювалася одним інцидентом. Наполі грав дуже добре. Бачачи, наскільки відчайдушно ви намагаєтеся знайти привід для критики, я скажу, що ми ридаємо, дивлячись в таблицю. Задоволені? Я й близько не хвилююсь щодо цього, зовсім ні", – цитує Анчелотті Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Наполі на своєму полі несподівано поступився Кальярі на останніх хвилинах матчу. Домінуючи протягом усього поєдинку, господарі не змогли втілити удари Інсіньє, Ді Лоренцо, Мертенса чи Льоренте у голи, а на 87-й й пропустили від Кастро, який покарав команду Анчелотті за марнотратство.

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