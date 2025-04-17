– Це був складний матч, адже він тривав лише 40 хвилин. Перші пʼять хвилин були особливо напруженими для нас. На жаль, ми пропустили гол, і тільки після цього відзначились у воротах суперника. Але часу зробити більше вже забракло.

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– Непросто психологічно налаштуватись на таке догравання через 228 днів?

– Так, для мене і команди психологічно було важко налаштуватися, адже для нас краще грати повноцінний матч. Проте, на жаль, ми розуміємо, що такі зараз реалії. Тому ми повинні мати терпіння і повагу.

– Що не вдалось реалізувати на полі із запланованого?

– В принципі ми реалізували все, що готували на тренуваннях. Авжеж, цей гол у наші ворота трішки нас збив, але ми намагалися зібратися і, в цілому, добре зіграли. Навіть мали можливість забити двічі, але не пощастило.

– Момент з пенальті Іліча. Як можеш його прокоментувати?

– Дуже прикро, що так сталось. Адже його гол не зарахували через подвійний дотик – сьогодні вдача була не на його боці. Проте Єгор Твердохліб забив чудовий гол – Іван Дібанго віддав класний асист і Єгор зміг точно пробити, адже він чудовий нападник, – сказав Бандейра для пресслужби Кривбаса.

Нагадаємо, криворізький клуб поступився Шахтарю у перенесеному матчі 5-го туру УПЛ. Наразі підопічні Юрія Вернидуба посідають 6-те місце у турнірній таблиці чемпіонату з 35-ма очками.

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