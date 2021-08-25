"Це чудова новина, просто фантастична. Відтоді, як Харрі приєднався до нас, він працює, і ми це цінуємо. Його ставлення до тренувань було прекрасним. Тепер все вирішено, Харрі буде з нами.

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Він може вийти на поле вже завтра проти Пасуша. Це чудова новина для всіх. Ми радіємо збереженню одного з найкращих гравців світу. Добре, що тепер у нас є додатковий варіант на сезон", – наводить слова Ешпіріту Санту Sky Sports.

Нагадаємо, у перших двох матчах АПЛ Тоттенхем здобув мінімальні перемоги над Ман Сіті і Вулверхемптоном. Кейн лише вийшов на заміну в поєдинку з "вовками".

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