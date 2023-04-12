"Ми провели розумний матч і могли забити ще три-чотири голи. Все-таки 2:0 – це непоганий результат, проти такої сильної команди. Брозовіч сьогодні дуже допоміг, Барелла забив дуже важливий гол, в нас були інші можливості, але я задоволений результатом.

"Думаю, вони були кращими за нас": Шмідт віддав належне Інтеру в матчі проти Бенфіки

Тренер проводить ротацію. Коли в команді є чотири форварди, то потрібно звикнути до цього. Нам потрібно продовжувати в тому ж дусі. Пенальті? Це питання ментальності та концентрації. Я ніколи нікого не слухаю перед 11-метровими, навіть партнерів по команді", – цитує форварда сайт УЄФА.

В цьому розіграші Ліги чемпіонів Лукаку зіграв в чотирьох матчах за міланську команду та забив три голи. Нагадаємо, що матч-відповідь між Інтером та Бенфікою відбудеться 19 квітня.

Інтер впевнено переміг Бенфіку – міланці перервали 6-матчеву безвиграшну серію й зробили серйозну заявку на півфінал