Хоффенхайм та Штутгарт привернули увагу світу до важливого – припинення війни в Україні.

24-й тур Бундесліги відкривало протистояння Хоффенхайма та Штутгарта.

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Перед стартом зустрічі обидві команди спільно продемонстрували підтримку Україні, закликавши до припинення агресії. "Зупиніть війну – ми проти війни", – було написано на банері.

До слова, Хоффенхайм до поєдинку розташовувався на п'ятій сходинці турнірної таблиці Бундесліги, а Штутгарт йшов передостаннім.

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