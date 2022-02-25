"Ми проти війни": дві команди Бундесліги спільно висловили свою позицію
22:49 - Читать на русском
Хоффенхайм та Штутгарт привернули увагу світу до важливого – припинення війни в Україні.
завершено
Ватару Ендо 58’
58’ Ватару Ендо
24-й тур Бундесліги відкривало протистояння Хоффенхайма та Штутгарта.
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Перед стартом зустрічі обидві команди спільно продемонстрували підтримку Україні, закликавши до припинення агресії. "Зупиніть війну – ми проти війни", – було написано на банері.
До слова, Хоффенхайм до поєдинку розташовувався на п'ятій сходинці турнірної таблиці Бундесліги, а Штутгарт йшов передостаннім.
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