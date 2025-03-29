"Першу половину зустрічі провели краще, ніж другу. Нам вдалося перемогти, але матч був складним, як і загалом цей сезон. Відчувалася втома гравців, які були у збірних, тому темп трохи підсів. Впевнений, далі ми зможемо покращувати гру. Криськів травмований, але незабаром повернеться, Судаков був втомленим, тому шанс отримав Бондаренко, на якого я розраховую. Гідний матч, ми заслужили три очки.

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Мої слова про те, що Шахтар не бореться за титул? Я не пам'ятаю, що я таке казав... Жартую, звісно. Ми просто маємо бути реалістами. Згоден з тим, що все закінчено лише тоді, коли все закінчено. Ми просто були розчаровані, коли не могли забити. Звичайно, прірва між нами та Динамо зберігається. Ми боротимемося, а ви самі вирішуйте, був це жарт чи ні.

Шахтар – це команда, яка завжди бореться за перше місце. І моя ментальність – боротися за чемпіонство. Але все ж іноді треба розуміти обставини і бути реалістами", – сказав Пушіч для УПЛ ТБ.

Наразі "гірники" займають третє місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, відстань від лідера – Динамо складає 10 очок, проте у Шахтаря є матч в запасі.

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