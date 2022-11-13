"Це одна з наших найбільших перемог. Якщо поговорити з деякими людьми з клубу, це, ймовірно, найкращий результат в історії проти одного з найбагатших клубів у світі. У нас один із найнижчих бюджетів у дивізіоні. Ми просто автобусна зупинка в Гаунслоу (Брентфорд – місто на заході Великого Лондона, частина округу Гаунслоу – прим.).

Манчестер Сіті – Брентфорд – 1:2 – відео голів та огляд сенсаційного матчу

Якщо подивитися на моменти, то перемога заслужена. Думаю, ми їх нейтралізували. Я неймовірно пишаюся. І це при тому, що ми грали без 4 гравців стартового складу. Приголомшливе виконання. Не можу не похвалити Айвена Тоуні. Він забив два голи, хоча мав забити ще один. Хет-трик на Етіхад Стедіум – мабуть, це тільки для Холанда", – зазначив Франк у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Брентфорд став автором найбільшої сенсації суботнього ігрового дня в АПЛ, обігравши Манчестер Сіті (2:1). Перемогу приніс дубль Тоуні, на що "містяни" відповіли м'ячем Фодена.

Брентфорд у компенсований час вирвав заслужену перемогу над Ман Сіті – дубль Тоуні надав Арсеналу шанс піти у відрив