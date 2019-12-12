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"Ми прості хлопці, серед нас немає зірок", – Гомес згадав переломний момент для Аталанти у груповому етапі ЛЧ

07:30 1321 Читать на русском
"Ми прості хлопці, серед нас немає зірок", – Гомес згадав переломний момент для Аталанти у груповому етапі ЛЧ
Алехандро Гомес / SKY Italia

Капітан Аталанти Алехандро Гомес прокоментував історичний вихід своєї команди у плей-офф Ліги чемпіонів.

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

"Ми заслужили цю перемогу, налаштовувалися на неї з перших хвилин. Весь матч провели максимально сконцентровано і дуже раді такому результату. Шахтар – дуже сильний суперник. Вони кілька разів небезпечно наближалися до наших воріт. Нам стало легше тільки після вилучення Додо і нашого другого голу.

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Не можу підібрати слів, щоб описати свої почуття. Почуття переповнюють. Ми залишили свій слід в історії клубу і в історії всього футболу. Ми прості хлопці, серед нас немає зірок. Нам було важко на самому початку шляху. Це перша в історії Ліга чемпіонів для Аталанти. Ми повірили в свої сили тільки після домашньої нічиєї проти Манчестер Сіті. Все це лише завдяки важкій праці і готовності жертвувати собою", – цитує Гомеса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Аталанта почала груповий етап Ліги чемпіонів з поразок від Динамо Загреб, Шахтаря та Манчестер Сіті. В підсумку команда з Бергамо зуміла набрати 7 очок і посісти друге місце у групі С, залишивши за бортом турніру чемпіонів України та Хорватії.

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Ліга чемпіонів Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Аталанта Аталанта Шахтар - Аталанта
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