Нагадаємо, Шахтар у вольовому стилі здолав Генк у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Пропустивши наприкінці першого тайму, "помаранчево-чорні" по перерві відповіли влучними ударами Тете (з пенальті) та Алана Патріка.

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"Ми пропустили з дуже дурного пенальті, адже їхній гравець рухався у протилежний бік від воріт. На жаль, інколи таке трапляється. Ще більш прикро, що наш голкіпер ледь не відбив цей удар.

Ми мало що дали створити супернику, але повинні були краще розпоряджатися м'ячем, адже Шахтар давав нам чимало простору. Треба було його використати краще. Якщо ми будемо реалізовувати наші контратаки в матчі-відповіді, то все ще можливо. Я вірю в успіх Генка. Безумовно, у нас ще буде шанс.

Ми продемонстрували, що маємо можливість пройти Шахтар. Поїдемо в Україну з впевненістю у власних силах", – цитує бельгійця Sporza.be.

Матч-відповідь Шахтар – Генк відбудеться 10 серпня на київському НСК Олімпійський.

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