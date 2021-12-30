"Шкода не здобути всі три очки, це було б ідеально. Ми пропустили гівняний гол, який не можна допускати. Ми хотіли виграти і правда полягає в тому, що ми грали добре.

Барселона – Ейбар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Момент був дуже динамічний, довелося робити два дотики, і я не бачив, що нападник настільки близько. Втрачати м'яч у такій ситуації дуже небезпечно. Це правда, що ми багато ризикуємо, це наш стиль, але треба зберігати впевненість і підніматися. Цей гол – пляма, але нам потрібно підняти голову, ми – Барса, і тут доведеться битися до кінця.

Ви повинні бути зосередженими, не можна ігнорувати помилку, яку я допустив. Я беру на себе відповідальність, ми досить зрілі для цього. Ви повинні працювати, іншого вибору немає. Будьмо сильними, і я впевнений, що результати прийдуть", – наводить слова Араухо Sport.es.

Барселона розписала сенсаційну нічию з Ейбаром і втратила шанс піднятись у зону Ліги чемпіонів