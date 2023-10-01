Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх не стримався після нічийного результату в матчі з РБ Лейпциг (2:2) у шостому турі Бундесліги.

"Ми пропускаємо просто тупі голи. Зараз у нас є проблеми у матчах із топ-командами. Ми не досягли свого у грі з Байєром (2:2) і проти РБ Лейпцига (2:2) знову не зуміли цього зробити.

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Також у нас був безлад у грі з Манчестер Юнайтед. У нас проблеми з тим, щоб зберігати стабільність протягом усіх 90 хвилин у матчах проти топ-клубів", – цитує півзахисника Goal.

Нагадаємо, що Баварія наразі посідає третю сходинку в турнірній таблиці Бундесліги, маючи 14 балів. За шість турів у мюнхенців чотири перемоги та дві нічиї.

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