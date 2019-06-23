"Ми приїхали на Копа Амеріка не для фотографій з Мессі", – брутальний тренер Катару не боїться іменитого суперника

Наставник команди з Азії Фелікс Санчес розповів про готовність своїх хлопців перед вирішальним матчем зі збірною Аргентини.

Іспанський фахівець налаштований дати справжній бій зірковим "альбіселесте".

Скалоні назвав Катар важким суперником – він може вибити збірну Аргентини з Копа Амеріка-2019

"Нас не дуже добре знають в Південній Америці. Але наші футболісти справжні професіонали. Ми приїхали боротися, а не фотографуватися з Мессі. Будемо протистояти прекрасній команді, у якої є найкращий гравець в світі", – цитує Санчеса Goal.

"Було б божевіллям не вийти з групи", – Мессі прокоментував провальний старт Аргентини на Копа Амеріка

Нагадаємо, Катар та Аргентина зустрінуться в останньому турі групи В. Для продовження боротьби на Копа Амеріка-2019 Мессі і компанії потрібна лише перемога.