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"Ми приїхали на Копа Амеріка не для фотографій з Мессі", – брутальний тренер Катару не боїться іменитого суперника

15:06 102 Читать на русском
"Ми приїхали на Копа Амеріка не для фотографій з Мессі", – брутальний тренер Катару не боїться іменитого суперника
Фелікс Санчес / Фото ФФК

Наставник команди з Азії Фелікс Санчес розповів про готовність своїх хлопців перед вирішальним матчем зі збірною Аргентини.

 

Іспанський фахівець налаштований дати справжній бій зірковим "альбіселесте".

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"Нас не дуже добре знають в Південній Америці. Але наші футболісти справжні професіонали. Ми приїхали боротися, а не фотографуватися з Мессі. Будемо протистояти прекрасній команді, у якої є найкращий гравець в світі", – цитує Санчеса Goal.

"Було б божевіллям не вийти з групи", – Мессі прокоментував провальний старт Аргентини на Копа Амеріка

Нагадаємо, Катар та Аргентина зустрінуться в останньому турі групи В. Для продовження боротьби на Копа Амеріка-2019 Мессі і компанії потрібна лише перемога.

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Світ Катар - Аргентина Ліонель Мессі Ліонель Мессі Катар Катар Аргентина Аргентина Фелікс Санчес Фелікс Санчес Копа Амеріка-2019
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