"З прийдешнім Новим 2024 роком! Кожен з нас ступає в новий рік із приємними думками та сподіваннями на краще: на мирне небо над головою, на краще здоров'я для себе, рідних та близьких, на втілення задуманого та мрій, з бажанням жити в достатку. Та й взагалі на добрі зміни в житті, з думками про любов та щастя, з думками про перемогу!

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Нам є чим пишатися в році, що минає, але так само є над чим працювати. І ми просто приречені стати кращою версією самих себе. Маємо знайти в собі сили для здійснення своїх мрій та бажань! Маємо бути уважнішими до своїх рідних та близьких нам людей! Маємо зробити все залежне і можливе, щоб пришвидшити таку бажану нами усіма перемогу!

Хочу подякувати нашим воїнам, захисникам і захисницям, нашим ЗСУ за можливість жити та працювати на рідній землі! Та побажати їм якнайшвидше повернутися в обійми своїх родин переможцями, здоровими і неушкодженими. З повагою та найкращими побажаннями до всіх і до кожного!

З Новим 2024 Роком! Роком сили, роком віри, роком надії, роком впевненості, переможним роком!" – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, нині 48-річний фахівець працює наставником Динамо – після його приходу на посаду головного тренера він здобув з командою максимальний результат, святкувавши 4 перемоги.

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