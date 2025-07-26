"Тактичний підхід Наполі відрізняється від того, який застосовує Манчестер Сіті. Конте більше уваги приділяє обороні, в той час як Гвардіола віддає перевагу більш атакуючому стилю. У мене достатньо часу, щоб пізнати тренера і його підхід. Ми працюємо разом всього десять днів.

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Ми старанно тренуємося, і я щасливий. Я думаю, що рівень команди тут високий. У Наполі багато хороших гравців, але я і так знав про це – минулого року команда стала чемпіоном Італії. Ми багато працюємо, оскільки зараз найголовніше – краще пізнати команду, гравців і тренерів. Я познайомлюся з ними в найближчі тижні", – розповів де Брюйне в інтерв'ю Джанлуці Ді Марціо.

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