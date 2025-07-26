"Ми працюємо разом всього десять днів": де Брюйне пояснив принципову різницю між Гвардіолою і Конте
Новачок Наполі Кевін де Брюйне порівняв наставника Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу зі своїм чинним тренером Антоніо Конте.
"Тактичний підхід Наполі відрізняється від того, який застосовує Манчестер Сіті. Конте більше уваги приділяє обороні, в той час як Гвардіола віддає перевагу більш атакуючому стилю. У мене достатньо часу, щоб пізнати тренера і його підхід. Ми працюємо разом всього десять днів.
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Ми старанно тренуємося, і я щасливий. Я думаю, що рівень команди тут високий. У Наполі багато хороших гравців, але я і так знав про це – минулого року команда стала чемпіоном Італії. Ми багато працюємо, оскільки зараз найголовніше – краще пізнати команду, гравців і тренерів. Я познайомлюся з ними в найближчі тижні", – розповів де Брюйне в інтерв'ю Джанлуці Ді Марціо.
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