"Ми повинні заткнутися і старанно працювати", – Аллегрі оцінив шанси Ювентуса на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі вірить, що туринці здатні відіграти відставання після поразки в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Атлетіко (0:2).

"Матч 12 березня стане для нас випробуванням. Ми з великим ентузіазмом готуємося до гри. Це буде чудовий вечір. Ми зробимо все, щоб пройти далі.

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Коли ви доходите до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, все може трапитися, тому що є як мінімум вісім команд, які достатньо хороші, щоб пройти у чвертьфінал. Одне можна сказати напевно: 12, березня ми будемо готові. Я вважаю, що у нас є хороші шанси на вихід в наступний раунд.

Гравці в хорошому стані, вони відмінно тренувалися, але в футболі, як і в житті, не завжди все гладко. Ми повинні перетворити цю поразку в можливість зробити щось незвичайне.

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Ми повинні заткнутися і старанно працювати. Коли ми програємо, газети і вболівальники можуть нас критикувати", – цитує Аллегрі офіційний сайт Ювентуса.