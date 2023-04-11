"Ще тиждень тому я не думав, що опинюся тут. Це величезна честь, і я буду радий прийняти цей виклик. Це виклик як особисто для мене, так і для Челсі. З нетерпінням чекаю матчу.

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Ми повинні зіграти дуже дисципліновано, нам слід бути дуже надійними в обороні, і в той же час ми повинні продемонструвати свої сильні сторони в атаці. Часом менталітет найважливіший, тому ми повинні вірити в успіх. Ми повинні залишитися в грі за підсумками першого матчу, щоб вирішити результат на свою користь у повторній зустрічі на своєму полі.

Кого б я виділив у складі Реала? Щойно я назву кілька імен, ви одразу ж запитаєте мене про інших. Я поважаю всю команду, але особливо виділив би Бензема, Модріча, Крооса і Вінісіуса Жуніора.

Реал – фаворит? Так. У футболі немає кращої мотивації, ніж намагатися довести, що люди помиляються. Це хороший виклик. Футбол – це тиск, і якщо ви не можете з цим впоратися, це означає тільки одне: ви не представляєте великий клуб і не є великим гравцем", – наводить слова Лемпарда Absolute Chelsea.

Матч Реал – Челсі буде зіграно в середу, 12 квітня.

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