"Мені подобається бачити команди з чіткою ігровою моделлю та філософією, як у нас. Ми хочемо грати в атакувальний футбол незалежно від сили суперника. Так, іноді опонент може тебе обмежувати. Я вже казав, що Шахтар – можливо, найсильніша команда на цій стадії. Це нас не лякає, а навпаки – дає мотивацію. Ми проаналізували перший матч, маємо що виправити, і вірю, що сьогодні зіграємо ще краще.

Шахтар – Панатінаїкос: прес-конференція Турана – про втрату шістьох гравців, горе Судакова та виправлення помилок Пушіча

Кадрові втрати? Усі тренери хочуть мати повний склад у кожній грі. Але ми тут не для того, щоб плакати через відсутніх. Якщо хтось не може зіграти, це шанс для іншого.

Іоаннідіс повернувся після травми і вже кілька днів тренується з командою. Не скажу, хто почне матч, гравці дізнаються першими. Навіть якщо хтось почне на лаві, він може вийти і стати ключовим. Я будую команду, яка домінуватиме, матиме ініціативу, володітиме м’ячем, створюватиме моменти і забиватиме. Але треба бути сильними в усіх чотирьох фазах гри. Якщо суперник не дає тримати м’яч, треба контролювати матч через оборону та контратаки.

Шахтар – дуже якісна команда з технічними гравцями. Хочуть контролювати м’яч біля чужого штрафного і створювати моменти, як і ми. Думаю, вони гратимуть так само, як у першому матчі. Ми повинні ускладнити їм життя, не дозволяти вільно володіти м’ячем і швидко переходити в атаку, коли він у нас", – сказав Віторія на прес-конференції.

Нагадаємо, перша гра між Шахтарем та Панатінаїкосом завершилась нічиєю 0:0. Матч-відповідь відбудеться вже сьогодні, 14 серпня. Початок – о 21:00.

