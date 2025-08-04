"Ми розраховували на гарний дебют. А те, що так вийшло, так яскраво, що ми забили 3 м'ячі, додасть нам впевненості. Але ми повинні стояти твердо на землі. Дебют дебютом, але праці ще дуже багато, покращуватися треба у всіх компонентах гри. Дякуємо нашим вболівальникам, які нас дуже добре підтримували. Дуже приємно грати перед своїми вболівальниками.

Дебют Кудрівки та два вилучення Олександрії у відеоогляді матчу УПЛ

Ми розуміли, що дебют для клубу, дебют для гравців. У нас в старті 5 гравців дебютували в УПЛ. Не треба було налаштовувати команду, треба було трошки заспокоїти. Ми, звичайно, подивилися суперника за день до гри і сказали: ми все це можемо. Треба виконати на полі те, що ми тренуємо. Але ще раз кажу – приємно, що сьогодні так зіграли, але з завтрашнього дня забули, підготовка до наступного суперника.

Гравці, які дуже мало зіграли або не грали, для них тренування і потім вихідний день. Але ми вже з завтра готуємось до наступного суперника", – сказав Баранов для прес-служби клубу.

Наступний матч Кудрівка проведе проти Зорі – поєдинок відбудеться 11 серпня о 18:00.

Кудрівка дебютувала в УПЛ, здолавши Олександрію у грі з двома голами зі штрафних – "аграрії" знову завершили вдев'ятьох