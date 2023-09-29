"Йому лише 16 років і іноді це видно. Футбол – не просто гра з м'ячем. Наприклад, вам потрібно дотримуватися системи. Ось чому я думаю, що потрібно захищати Ямала.

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Він справляється дуже добре. В нього все виходить природно. Проблема полягає у фізичному навантаженні. Ми ставимося до нього як до людини, якій 16 років. Ми дуже близькі до Ламіна.

У нього є легкість у поєдинках віч-на-віч. Якщо у нас є м'яч, ми повинні шукати його на полі, як це було з Мессі чи Дембеле. Ми маємо користуватися його вміннями", – цитує Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Ламін Ямал став наймолодшим дебютантом Барселони. Він вперше з'явився на полі у віці 15 років та 290 днів. В поточному сезоні у юного вінгера в активі дві результативні передачі у восьми матчах.

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