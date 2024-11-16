"Ми хочемо присвятити цю перемогу всім жертвам трагедії, яку ми пережили в Іспанії, і подякувати данській публіці за дуже шанобливу хвилину мовчання. Ми були щасливі сьогодні на дуже складному стадіоні проти суперника, який докладав усіх зусиль, щоб пройти кваліфікацію. Було важко, дуже складно, у нас були хороші періоди у грі. Ми задоволені, тому що завжди робимо позитивні висновки з цих ігор.

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Вихід Морати та Ніко Вільямса? Це був момент, коли ми зрозуміли, що суперники повинні йти в атаку, а ми мали зловити їх на контратаці. У нас було кілька моментів, такий був план, але це правда, що вони чудово оборонялися і в останні кілька хвилин притисли нас. Вітаю гравців, адже вони мають багато досягнень, щоразу дивують нас і вміють терпіти.

У Баени були проблеми з щиколоткою, це не здається серйозним, але ми побачимо, як вони розвиватимуться. У Субіменді були проблеми зі стегном, які заважали йому завдавати ударів. Остання гра дозволяє нам освіжити команду, що ми й зробимо.

У нас завжди щось стоїть на кону, престиж, ім'я Іспанії має велику вагу і велику відповідальність. Ми спробуємо зіграти добре і перемогти. Ми повинні піклуватися про гравців і не йти на зайві ризики, – цитує де ла Фуенте Marca.

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