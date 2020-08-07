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"Ми повинні піднятися на Еверест": Гаттузо озвучив завдання Наполі на матч проти "голодної" Барселони

21:10 - Читать на русском
"Ми повинні піднятися на Еверест": Гаттузо озвучив завдання Наполі на матч проти "голодної" Барселони
Дженнаро Гаттузо / Reuters

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо готується до справжньої битви проти Барселони в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Ми знаємо рівень Барси, і нам потрібно показати чудову гру, як технічно, так і тактично. Ми все усвідомлюємо, хоча цього може бути недостатньо для нас.

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Відсутність титулів додає Барсі сил. Це робить їх голодними, я це бачу. Це команда, яка звикла перемагати протягом багатьох років. Завтра ми повинні піднятися на Еверест. Лоренцо Інсіньє сьогодні тренується з командою, я буду говорити з ним і лікарями. Але якщо він не готовий на 100%, то він не гратиме", – наводить слова Гаттузо офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Барселона – Наполі відбудеться завтра, початок о 22:00. Перший поєдинок в Італії завершився нічиєю 1:1.

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Теги
Ліга чемпіонів Дженнаро Дженнаро Гаттузо Барселона - Наполі Лоренцо Лоренцо Інсіньє Наполі Наполі
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