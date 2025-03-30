Голкіпер Реала Андрій Лунін відповів на запитання журналістів про роботу арбітрів у матчі з Леганесом (3:2) у 29-му турі Ла Ліги.

"Вершкові" перемогли у складному матчі Леганес (3:2) завдяки двом голам Кіліана Мбаппе, один з яких був забитий з пенальті. Після гри "пепінерос" поскаржилися на суддівство, зокрема на призначення 11-метрового у власні ворота, непризначення пенальті за фол Беллінгема та штрафного, з якого француз оформив переможний гол.

Дубль Мбаппе у відеоогляді матчу Реал – Леганес – 3:2

Після гри голкіпер Реала Андрій Лунін прокоментував невдоволення Леганеса суддівством.

"Я не хочу говорити про рішення арбітрів. Ми повинні вигравати ці матчі без допомоги. Граючи добре, організовано позаду, не пропускаючи голів. Це прості речі. Але перемагати так, щоб не вплутуватися у світ арбітрів", – сказав українець після матчу.

Нагадаємо, Реал наразі перебуває на другому місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 63 балами. Стільки ж очок має Барселона, яка ще не грала в цьому турі.

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