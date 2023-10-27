"Ми повинні дати йому час та висловити повну довіру. Маркус має грати в кожній грі, а це можливість покращити свої виступи.

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Я твердо вірю в те, що він повернеться до своєї найкращої форми та буде забивати багато голів", – цитує Тен Хага BBC.

Маркус Рашфорд в минулому сезоні в 35 матчах забив 17 голів. В поточній кампанії в активі нападника лише один гол в 12 матчах у всіх турнірах.

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