"Ми повинні дати йому час": Тен Хаг став на захист зірки Манчестер Юнайтед, який провалює початок сезону
27 жовтня 22:20 - Читать на русском
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг висловився щодо форми нападника Маркуса Рашфорда.
"Ми повинні дати йому час та висловити повну довіру. Маркус має грати в кожній грі, а це можливість покращити свої виступи.
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Я твердо вірю в те, що він повернеться до своєї найкращої форми та буде забивати багато голів", – цитує Тен Хага BBC.
Маркус Рашфорд в минулому сезоні в 35 матчах забив 17 голів. В поточній кампанії в активі нападника лише один гол в 12 матчах у всіх турнірах.
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