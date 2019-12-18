"Ми повинні були прийняти рішення": Клопп – про жахливу поразку Ліверпуля в Кубку ліги

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пояснив пріоритети клубу після нищівної поразки дубля від Астон Вілли (0:5) у Кубку англійської ліги.

"Ми повинні були прийняти рішення. Розуміли, що нас запросять на клубний чемпіонат світу, перш ніж ми дізнаємося, як далеко пройдемо в Кубку ліги. Ми не просто так подолали тривалий шлях, щоб не показати себе на сто відсотків.

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Ми не вважаємо себе фаворитами на клубному чемпіонаті світу, адже це буде наша перша участь в такому турнірі. Ліверпуль – один з претендентів на титул", – цитує Клоппа Sky Sports.

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