"Сьогодні з нами друзі та родина. Гравці вирішують, як вони проведуть свої вечори, але вони не будуть влаштовувати вечірки, тому що вони неперевершені професіонали. Я сподіваюся, що це не кінець нашого шляху, і ми зможемо продовжувати творити історію. Ми заслуговуємо на те, щоб дійти так далеко, і хочемо продемонструвати таку ж силу в наступному матчі.

Тренер Швейцарії готував свою команду до серії пенальті у матчі з Італією на Євро-2024: "Кожен мав можливість пробити"

Сьогоднішня перемога є надзвичайною винагородою. Це можна було побачити в очах уболівальників, які сьогодні святкували. Ми показали, що можемо змагатися з такими великими командами, як Німеччина та Італія. Але ми зосереджені на собі. Ми не хочемо відволікатися на потенційних суперників.

Сьогодні ми показали, як ми можемо грати. Ми не просто грали разом і захищалися, ми домінували в грі. Ми виграли дуже важливу гру – це головне.

Що стосується того, що трапиться завтра, це вже інша історія. Так, ми виграли, але значення має те, як ми грали. Ми домінували на кожній ділянці поля і забивали голи в потрібний момент. Я не заглядаю вперед. Важливо знайти час, щоб насолодитися результатами, яких ми досягли", – цитує Якіна УЄФА.

Нагадаємо, збірна Швейцарія перемогла Італію у 1/8 фіналу Євро-2024 та у наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Англія – Словаччина.

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