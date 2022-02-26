"Команда та клуб, безумовно, поряд з ним. Ми підтримуємо його і це нормально, адже кожен день ми проводимо разом.

Зінченко: Братський народ, казали вони... Суки, ненавиджу

Ми поговорили з ним. Заголовки у всіх газетах світу. Він стурбований. На тренуванні він був готовий зіграти з Евертоном", – цитує Гвардіолу BBC.

Сьогодні, 26 лютого, Ман Сіті грає з Евертоном, початок о 19:30. Нагадаємо, Зінченко різко висловлювався проти російської агресії в Україні та виходив на мітинг за виведення військ окупанта з нашої землі.

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