"Ми подивилися багато відеороликів з грою Барселони, але грати проти неї – зовсім інша справа. Ми припустилися кількох помилок у передачах, які призвели до пропущених голів. Ми можемо грати набагато краще, ми зробимо роботу над помилками після першого матчу. Ми у двох матчах від перемоги в Лізі чемпіонів і викладемося на повну.

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Будуть відрізки, коли нам доведеться терпіти. Гра Барселони передбачає це. У такі моменти нам знадобиться підтримка вболівальників. Нам потрібна їхня пристрасть, а самим необхідна холоднокровність. Ніхто не зараховував нас до фаворитів цього турніру. Ми дуже пишаємося, що дійшли до цієї стадії.

Можливо, за індивідуальною майстерністю гравців ми не входимо до четвірки найкращих у Європі, але те, як ми працюємо разом, дає нам змогу максимально використовувати всі наші найкращі якості. Ми завжди мріяли брати участь у таких матчах. Я завжди намагаюся насолоджуватися цими емоціями", – цитує Бастоні офіційний сайт УЄФА.

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