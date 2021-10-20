"Ця справа триває шість років. Майже всі обвинувачені присутні, тільки Карім не з'явився. Прикро, але що поробиш. Ми підемо до кінця. Ми чекали на це шість років. Ми пробудемо тут стільки, скільки буде потрібно, щоб викинути це з голови", – наводить слова Вальбуена RMC Sport.

Вальбуена відреагував на повернення Бензема у збірну Франції – обоє були причетні до секс-скандалу

Зазначимо, що сьогодні, 20 жовтня, у Версалі відбулось засідання суду у справі з нібито шантажем Карімом Бензема свого колишнього партнера по збірній Матьє Вальбуена. Втім, форвард Реала не зміг прибути, оскільки лише вчора ввечері зіграв проти Шахтаря у матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Бензема підозрюють в тому, що він був посередником між шантажистами та Матьє Вальбуена, в якого вимагали солідну суму за відеозапис інтимного характеру. Якщо провина форварда "вершкових" буде доведена, то Карім може потрапити до в'язниці на термін до 5 років і заплатити штраф в 75 тисяч євро.

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